Сенат Техасу прийняв резолюцію, спрямовану на припинення примусового видалення органів в Китаї: «Повинен бути глобальний протест»

Парад Фалунь Дафа на Манхеттені, Нью-Йорк, 16 травня 2019 р. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Законодавці штату Техас одноголосно прийняли резолюцію , яка засуджує «мерзенну практику китайського режиму насильницького видаляння людських органів для трансплантації», закликаючи Сполучені Штати зайняти більш агресивну позицію з цього питання.

«Ми хочемо офіційно заявити: “Це відбувається і ми засуджуємо це”», — сенатор штату Анджела Пакстон, основний автор резолюції , заявила NTD, партнеру The Epoch Times.

Сенатору А. Пакстон знадобилося понад два роки для просування цього питання, оскільки відсутність уваги суспільства до зловживання трансплантацією органів призводить до відкидання багатьма цього як «чуток».

«Ми знаємо, що це правда, ми знаємо, що це неправильно, і що це стосується самої суті руйнування гідності кожної людини», — сказала вона.

Люди з усього світу стікалися у Китай для пересадки органів, дізнавшись, що вони можуть отримати критично важливий орган всього лише за два тижні. Однак така швидкість досягається ціною життів ні в чому не повинних людей, попереджає резолюція, прийнята Сенатом Техасу 15 квітня.

У 2019 році незалежний трибунал по Китаю прийшов до висновку , що в’язнів сумління, – більшість з яких є послідовниками духовної практики Фалуньгун , яка переслідується, — вбивають у «значних масштабах» заради їх органів.

Доктор Говард Монсур, один з перших лікарів, які брали участь в операціях з пересадки печінки, розповів про одного зі своїх пацієнтів 10 років тому, у якого розвинувся рак печінки та операція з пересадки вже була неможлива. Після того, як багато лікарень в США відмовили йому, доведений до відчаю чоловік вирушив до Китаю, де зробив пересадку печінки за 88 000 дол.США, попри застереження доктора Монсура про можливе прискорення росту ракових клітин в разі проведення операції на пізній стадії хвороби. Пацієнт помер через вісім місяців після операції.

«Це схоже на людину, яка потрапила під воду. Вона піде на все заради ковтка повітря, щоб вижити», — сказав доктор Монсур, нині фахівець з гастроентерології в клініці Lakeside Physician Express Care, розташованої в Гренбері, даючи свідчення перед сенаторами штату.

За його словами, операція в Китаї «зробила погану послугу цьому жителю Техасу, і особливо донору, якщо він був ув’язненим», – сказав він.

У залі засідань Сенату штату Техас послідовники Фалуньгун, які пережили катування в Китаї за свою віру, розповіли про те, як при цьому у них без пояснення причин брали кров на аналіз, а також про те, що стали свідками «жахливого» безслідного зникнення їх однокамерників, яке вони тепер пов’язують з видалянням органів.

Ван Хайюін, нині мешканка Х’юстона, була в’язнем у трудовому таборі Масанцзя , де стала свідком того, як охоронці взяли пробу крові у велику пробірку у її співкамерниці, пропри те, що до цієї ув’язненої застосовувалися заходи фізичного впливу.

Трудовий табір Масаньцзя на північному сході Китаю, який був місцем численних жорстоких зловживань щодо практикуючих Фалуньгун, які зафіксовано правозахисними організаціями, на цій фотографії. (Minghui.org)

«Ми жили в жаху кожен день» — повідомила вона сенаторам штату. «Деяких били до смерті, уносили та ніхто їх більше не бачив. Інших забрала поліція і вони пропали безвісти».

Юй Сіньхуей, який зараз живе в Остіні, бачив, як вивозили десятки ув’язнених з в’язниці Сіхуей в Гуандуні, де він утримувався з 2001 по 2007 рік. Цих людей більше ніхто не бачив, сказав він.

Однієї ночі у 2006 році він бачив, як прибули кілька автобусів, військових автомобілів і карет швидкої допомоги. Озброєні поліцейські наказали ув’язненим лягти на ліжко обличчям до стіни та «виходити, коли назвуть твоє ім'я, і нічого не брати з собою».

«Всі були в жаху» — сказав Юй. «З моєї камери увели трьох. Їх речі залишилися в камері. Ніхто з них не повернувся».

Під час ув’язнення, Юй зустрів лікаря зі свого рідного міста, який підтвердив, що відбувається видаляння живих органів.

«У вас, послідовників Фалуньгун, найкращі тіла, і органи, звичайно, дуже хороші. Органи інших ув’язнених можуть виявитися непридатними для використання, тому що вони зловживають наркотиками, алкоголем або мають інші шкідливі звички», — згадує Юй слова лікаря.

Жінка підганяє банери на підтримку духовної прктики Фалуньгун, яка переслідується в материковому Китаї, в Тун Чунг, районі, популярному серед туристів з материка, в Гонконзі 25 квітня 2019 р. (Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

Лікар запропонував Юйу прикинутися, ніби він кинув практикувати Фалуньгун, щоб він врятував своє життя.

«Інакше, хто знає, що трапиться з твоїм серцем, печінкою, селезінкою і легенями?» — сказав лікар.

Сенатор штату Донна Кемпбелл, одна з 12 авторів законопроєкту, сказала, що слухання стало «прозрінням».

«Я бачила скорботу, глибоку печаль, породжені цими звірствами», — сказала вона NTD. Кемпбелл сподівається, що резолюція стане початком широкого руху за припинення цього жорстокого поводження.

«Повинен бути глобальний протест. Країни повинні покарати владу Китаю за таку поведінку», — сказала вона.

Як лікар відділення невідкладної допомоги, вона також звернулася до китайських лікарів з проханням «піти» та «сказати ні» такій практиці.

«Це суперечить моральній етиці лікаря», — сказала вона. «Вони повинні працювати заради життя, а не забирати його».