Італійський міністр Роберто Чинголані: «Екстремісти-екологи гірші, ніж сама кліматична криза»

Роберто Чинголані, міністр з екологічних питань Італії. (Stefano Guidi/Getty Images)

Міністр з екологічних питань Італії Роберто Чинголані не забув сказати про ядерну енергію, яка, як він сподівається, скоро дозріє.

"Країни інвестують у цю технологію", — пояснив Роберто Чинголані, міністр з питань екологічного переходу, в колонках Les Echos щодо ядерного синтезу. Колишній директор престижного Генуезького технологічного інституту здійснює свою «зелену революцію».

«Було б безглуздо не враховувати це»

«У світі повно запеклих та екстремістських захисників навколишнього середовища: вони гірші, ніж сама кліматична катастрофа», — сказав Роберто Чинголані, коли газета запитала його про атом та його наклепники. Фізик дбає про управління 40% ресурсів, призначених для Італії, що становить 70 мільярдів євро завдяки європейському плану відновлення. Гроші можуть бути виділені на дослідження ядерного синтезу.

Захисник атома ще раз наголосив, що веде свою «зелену революцію» із «прагматизмом». За його словами, ця технологія «ще не дозріла, але скоро буде. Якщо в якийсь момент ми зможемо гарантувати низький рівень радіоактивних відходів, високий рівень безпеки та низькі витрати, було б нерозумно не враховувати це».

Попри те, що атомна енергія зазнавала сильної критики і італійці двічі голосували проти цієї енергетики, під час референдумів міністр екологічного переходу розглядає можливість звернення по допомогу. З одного боку, він сподівається дати ще одну відповідь на збільшення енергії, а з іншого боку, ця технологія спрямована на досягнення вуглецевої нейтральності.