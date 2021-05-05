Сенат Техаса принял резолюцию, направленную на пресечение принудительного изъятия органов в Китае: «Должен быть глобальный протест» (ВИДЕО)

Законодатели Сената
«Мы хотим официально заявить: “Это происходит и мы осуждаем это”», – сенатор штата Анджела Пакстон, основной автор
Сенатору А. Пакстон понадобилось более двух лет для продвижения этого вопроса, поскольку отсутствие общественного внимания к злоупотреблению трансплантацией органов приводит к отвержению многими этого как «слухов».
«Мы знаем, что это правда, мы знаем, что это неправильно, и что это касается самой сути разрушения достоинства каждого человека», - сказала она.
Люди со всего мира устремились в Китай для пересадки органов, узнав, что они могут получить критически важный орган всего лишь за две недели. Однако такая скорость достигается ценой жизней ни в чём не повинных людей, предупреждает резолюция, принятая Сенатом Техаса 15 апреля.
В 2019 году независимый трибунал по Китаю в Лондоне пришёл к
Доктор Говард Монсур, один из первых врачей, участвовавших в операциях по пересадке печени, рассказал об одном из своих пациентов 10 лет тому, у которого развился рак печени и операция по пересадке уже была невозможна. После того, как множество больниц в США отказали ему, отчаявшийся мужчина направился в Китай, где сделал пересадку печени за 88 000 дол.США, несмотря на предостережения доктора Монсура о возможном ускорении роста раковых клеток в случае проведения операции на поздней стадии болезни. Пациент умер через восемь месяцев после операции.
«Это похоже на человека, оказавшегося под водой. Он пойдёт на всё ради глотка воздуха, чтобы выжить», – сказал доктор Монсур, ныне специалист по гастроэнтерологии в клинике Lakeside Physician Express Care, расположенной в Грэнбери, свидетельствуя перед сенаторами штата.
По его словам, операция в Китае «оказала плохую услугу этому жителю Техаса, и в особенности донору, если он был заключенным», – сказал он.
В зале заседаний Сената штата Техас последователи Фалуньгун, которые пережили пытки в Китае за свою веру, рассказали о том, как при этом у них без объяснения причин брали кровь на анализ, а также о том, что стали свидетелями «ужасающего» бесследного исчезновении их сокамерников, которое они теперь связывают с извлечением органов.
Ван Хайюин, ныне жительница Хьюстона, была заключенной в трудовом лагере
«Мы жили в ужасе каждый день» – сообщила она сенаторам штата. «Некоторых избивали до смерти, уносили и никто их больше не видел. Других забрала полиция и они пропали без вести».
Юй Синьхуэй, который сейчас живёт в Остине, видел, как вывозили десятки заключённых из тюрьмы Сихуэй в Гуандуне, где он содержался с 2001 по 2007 год. Этих людей больше никто не видел, сказал он.
Одной ночью в 2006 году он видел, как прибыли несколько автобусов, военных автомобилей и машин скорой помощи. Вооружённые полицейские велели заключённым лечь на кровати лицом к стене и «выходить, когда назовут твоё имя, и ничего не брать с собой».
«Все были в ужасе» – сказал Юй. «Из моей камеры увели троих. Их вещи остались в камере. Никто из них не вернулся».
Во время заключения, Юй встретил врача из своего родного города, который подтвердил, что происходит изъятие живых органов.
«У вас, последователей Фалуньгун, самые лучшие тела, и органы, конечно, очень хорошие. Органы других заключённых могут оказаться непригодными для использования, потому что они злоупотребляют наркотиками, алкоголем или имеют другие вредные привычки», – вспоминает Юй слова врача.
Доктор предложил Юю притвориться, будто он бросил практиковать Фалуньгун, чтобы он спас свою жизнь.
«Иначе, кто знает, что случится с твоим сердцем, печенью, селезёнкой и лёгкими?» – сказал доктор.
Сенатор штата Донна Кэмпбелл, одна из 12 авторов законопроекта, сказала, что слушание стало «откровением».
«Я видела скорбь, глубокую печаль, порождённые этими зверствами», – сказала она NTD. Кэмпбелл надеется, что резолюция станет началом широкого движения за прекращение этого жестокого обращения.
«Должен быть глобальный протест. Страны должны наказать власти Китая за такое поведение», – сказала она.
Как врач отделения неотложной помощи, она также обратилась к китайским врачам с просьбой «уйти» и «сказать нет» такой практике.
«Это противоречит моральной этике врача», – сказала она. «Они должны работать ради жизни, а не отнимать её».