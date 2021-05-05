Сенат Техаса принял резолюцию, направленную на пресечение принудительного изъятия органов в Китае: «Должен быть глобальный протест» (ВИДЕО)

Парад Фалунь Дафа на Манхэттене, Нью-Йорк, 16 мая 2019 (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Законодатели Сената Техаса единогласно приняли резолюцию , осуждающую «гнусную практику китайского режима насильственного изъятия человеческих органов для трансплантации», призывая Соединенные Штаты занять более агрессивную позицию по этому вопросу.

«Мы хотим официально заявить: “Это происходит и мы осуждаем это”», – сенатор штата Анджела Пакстон, основной автор резолюции , заявила NTD, партнеру The Epoch Times.

Сенатору А. Пакстон понадобилось более двух лет для продвижения этого вопроса, поскольку отсутствие общественного внимания к злоупотреблению трансплантацией органов приводит к отвержению многими этого как «слухов».

«Мы знаем, что это правда, мы знаем, что это неправильно, и что это касается самой сути разрушения достоинства каждого человека», - сказала она.

Люди со всего мира устремились в Китай для пересадки органов, узнав, что они могут получить критически важный орган всего лишь за две недели. Однако такая скорость достигается ценой жизней ни в чём не повинных людей, предупреждает резолюция, принятая Сенатом Техаса 15 апреля.

В 2019 году независимый трибунал по Китаю в Лондоне пришёл к заключению , что узников совести – большинство из которых последователи преследуемой духовной практики Фалуньгун – убивают в «значительных масштабах» ради их органов.

Доктор Говард Монсур, один из первых врачей, участвовавших в операциях по пересадке печени, рассказал об одном из своих пациентов 10 лет тому, у которого развился рак печени и операция по пересадке уже была невозможна. После того, как множество больниц в США отказали ему, отчаявшийся мужчина направился в Китай, где сделал пересадку печени за 88 000 дол.США, несмотря на предостережения доктора Монсура о возможном ускорении роста раковых клеток в случае проведения операции на поздней стадии болезни. Пациент умер через восемь месяцев после операции.

«Это похоже на человека, оказавшегося под водой. Он пойдёт на всё ради глотка воздуха, чтобы выжить», – сказал доктор Монсур, ныне специалист по гастроэнтерологии в клинике Lakeside Physician Express Care, расположенной в Грэнбери, свидетельствуя перед сенаторами штата.

По его словам, операция в Китае «оказала плохую услугу этому жителю Техаса, и в особенности донору, если он был заключенным», – сказал он.

В зале заседаний Сената штата Техас последователи Фалуньгун, которые пережили пытки в Китае за свою веру, рассказали о том, как при этом у них без объяснения причин брали кровь на анализ, а также о том, что стали свидетелями «ужасающего» бесследного исчезновении их сокамерников, которое они теперь связывают с извлечением органов.

Ван Хайюин, ныне жительница Хьюстона, была заключенной в трудовом лагере Масанцзя , где стала свидетелем того, как у её сокамерницы охранники взяли пробу крови в большую пробирку, в то время как к этой сокамернице применялись меры физического воздействия.

Трудовий табір Масаньцзя на північному сході Китаю, який був місцем численних жорстоких зловживань щодо практикуючих Фалуньгун, які зафіксовано правозахисними організаціями, на цій фотографії. (Minghui.org)

«Мы жили в ужасе каждый день» – сообщила она сенаторам штата. «Некоторых избивали до смерти, уносили и никто их больше не видел. Других забрала полиция и они пропали без вести».

Юй Синьхуэй, который сейчас живёт в Остине, видел, как вывозили десятки заключённых из тюрьмы Сихуэй в Гуандуне, где он содержался с 2001 по 2007 год. Этих людей больше никто не видел, сказал он.

Одной ночью в 2006 году он видел, как прибыли несколько автобусов, военных автомобилей и машин скорой помощи. Вооружённые полицейские велели заключённым лечь на кровати лицом к стене и «выходить, когда назовут твоё имя, и ничего не брать с собой».

«Все были в ужасе» – сказал Юй. «Из моей камеры увели троих. Их вещи остались в камере. Никто из них не вернулся».

Во время заключения, Юй встретил врача из своего родного города, который подтвердил, что происходит изъятие живых органов.

«У вас, последователей Фалуньгун, самые лучшие тела, и органы, конечно, очень хорошие. Органы других заключённых могут оказаться непригодными для использования, потому что они злоупотребляют наркотиками, алкоголем или имеют другие вредные привычки», – вспоминает Юй слова врача.

Жінка підганяє банери на підтримку духовної прктики Фалуньгун, яка переслідується в материковому Китаї, в Тун Чунг, районі, популярному серед туристів з материка, в Гонконзі 25 квітня 2019 р. (Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

Доктор предложил Юю притвориться, будто он бросил практиковать Фалуньгун, чтобы он спас свою жизнь.

«Иначе, кто знает, что случится с твоим сердцем, печенью, селезёнкой и лёгкими?» – сказал доктор.

Сенатор штата Донна Кэмпбелл, одна из 12 авторов законопроекта, сказала, что слушание стало «откровением».

«Я видела скорбь, глубокую печаль, порождённые этими зверствами», – сказала она NTD. Кэмпбелл надеется, что резолюция станет началом широкого движения за прекращение этого жестокого обращения.

«Должен быть глобальный протест. Страны должны наказать власти Китая за такое поведение», – сказала она.

Как врач отделения неотложной помощи, она также обратилась к китайским врачам с просьбой «уйти» и «сказать нет» такой практике.

«Это противоречит моральной этике врача», – сказала она. «Они должны работать ради жизни, а не отнимать её».